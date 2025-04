Mozilla test experimentele on-device 'AI link previews' in Firefox

Mozilla kondigde vorig jaar aan dat het Firefox van meer 'lokale on-device AI-modellen' wil voorzien om de 'gebruikerservaring' te verbeteren. De Firefox-ontwikkelaar is nu een test gestart met experimentele on-device 'AI link previews'. De preview maakt een snapshot van wat erachter de link zit voordat die wordt geopend. Daarbij toont de 'AI' een samenvatting van de betreffende pagina en de verwachte leestijd.

De initiële implementatie maakt gebruik van 'credentialless HTTPS requests' om de HTML van een pagina op te halen en verwerkt die vervolgens zonder de pagina te laden of scripts uit te voeren, laat Mozilla weten. "Hoewel we op dit moment geen cookies versturen, versturen we wel een custom x-firefox-ai header waardoor websites kunnen bepalen welke content te previewen is."

Mozilla zegt dat de verwerking lokaal plaatsvindt. Daarbij wordt gebruikgemaakt van wllama (WebAssembly llama.cpp) met SmolLM2-360M van HuggingFace. De keuze hiervoor is gebaseerd op onder andere prestaties, relevantie en consistentie, aldus Mozilla. De eerste samenvatting zou gemiddeld binnen vier seconden moeten verschijnen. Gebruikers kunnen de prestaties verbeteren door het 'AI-model' van 369 megabyte eerst te downloaden. De previewfunctie is te testen in Firefox Labs 138.