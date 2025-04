Google blijft trackingcookies in Chrome toestaan, zonder aparte prompt

Google blijft trackingcookies in Chrome toestaan. Daarnaast zal de browser voor third-party cookies geen aparte prompt tonen. Dat heeft het techbedrijf bekendgemaakt. Trackingcookies spelen een belangrijke rol bij het volgen van gebruikers op internet en tonen van gerichte advertenties. Vanwege privacyzorgen worden dergelijke cookies door meerdere browsers inmiddels geblokkeerd.

Google had plannen aangekondigd om trackingcookies in de eigen browser uit te faseren, maar kwam daar vorig jaar juli op terug. In een nieuwe update claimt Google nu dat het gebruik van 'privacy-verbeterende technologieën' is toegenomen en dat er 'nieuwe kansen' zijn verschenen om de 'browse-ervaring' van mensen door middel van 'AI' te beschermen.

Verder stelt het techbedrijf dat het toezicht wereldwijd aanzienlijk is veranderd. "Als we al deze zaken in overweging nemen, hebben we de beslissing genomen om onze huidige aanpak te behouden met het aanbieden van de keuze aan gebruikers voor third-party cookies in Chrome, en zullen geen losse prompt voor third-party cookies uitrollen", aldus Google.

Via een aparte pop-up zouden gebruikers dan third-party cookies kunnen weigeren of accepteren. Het techbedrijf ziet dit niet zitten. Volgens Google kunnen gebruikers zelf de beste optie via de browser instellen. Uit onderzoek blijkt echter dat minder dan vijf procent van de gebruikers instellingen aanpast.