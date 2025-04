'Microsoft Recall slaat Citrix-sessies, Signal-gesprekken en creditcardinfo op'

Microsoft heeft de omstreden Recall-functie aan een recente bètaversie van Windows 11 toegevoegd, maar het programma blijkt allerlei gevoelige data op te slaan, waaronder Citrix client-sessies, Signal-gesprekken en creditcardgegevens. Dat stelt beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont op basis van eigen onderzoek. Recall is een nieuwe 'AI-feature' van Microsoft, waarbij continu screenshots van het scherm van gebruikers worden gemaakt.

De screenshots worden vervolgens door AI geanalyseerd en doorzoekbaar gemaakt. Microsoft omschrijft het als een 'fotografisch geheugen'. Experts gebruikten de term keylogger en privacynachtmerrie. Oorspronkelijk zou Recall standaard zijn ingeschakeld, maar vanwege de felle kritiek besloot Microsoft voor een opt-in te kiezen en aanvullende beveiligings- en privacymaatregelen toe te voegen. Zo is er een filter waarmee websites en apps van Recall kunnen worden uitgezonderd.

Volgens Beaumont werkt het filter niet betrouwbaar. Zo werden zijn creditcardgegevens toch opgeslagen en geïndexeerd. De onderzoeker stelt dat dit mogelijk komt door het gebruik van Vivaldi als browser. Verder blijkt Recall ook alles op te slaan wat gebruikers in Signal doen, zoals verstuurde berichten. "Verdwijnende Signal- en WhatsApp-berichten worden nog steeds opgeslagen, net als verwijderde Teams-berichten." Tevens ontdekte Beaumont dat Recall Citrix client-sessies opslaat, ook als anti-screen capture staat ingeschakeld.

Een ander kritiekpunt van de onderzoeker is de gebruikte beveiliging. Voor het inschakelen en instellen van Recall is de biometrische beveiliging van Windows Hello vereist. Dit is echter alleen voor de initiële setup. Vervolgens is Recall te starten met de PIN-ontgrendeloptie van Windows Hello. Een vingerafdruk of gezichtsscan is daardoor niet meer vereist, alleen een viercijferige code. Dit creëert volgens de onderzoeker een vals gevoel van veiligheid.

Microsoft heeft de database-bestanden van Recall wel versleuteld, maar Beaumont maakt zich zorgen of dit aanvallers zal stoppen. "Als infostealers een manier vinden om automatisch iets van Recall te verkrijgen zal de hel losbarsten." De onderzoeker vindt dan ook dat mensen de risico's moeten begrijpen wanneer ze de feature inschakelen. Wanneer de definitieve versie van Recall voor de standaardversie van Windows 11 verschijnt is nog niet bekend.