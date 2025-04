Meta laat 'AI-zonnebril' real-time beelden analyseren in meerdere EU-landen

Meta heeft de 'AI-functie' van de eigen Ray-Ban-zonnebril in meer EU-landen beschikbaar gemaakt, waaronder België en Duitsland. Daarnaast wordt volgende week een feature gelanceerd waarmee gebruikers de 'AI' in real-time informatie kunnen vragen over hetgeen waarnaar er gekeken wordt. Ook deze feature komt in de ondersteunde EU-landen beschikbaar.

De feature om in real-time beelden te analyseren was eerst alleen in de Verenigde Staten en Canada beschikbaar. Voor deze feature maakt de bril onder andere gebruik van de locatiegegevens van de gebruiker. Meta zegt dat het sinds de lancering bezig is geweest om de 'AI-bril' aan Europese wet- en regelgeving te laten voldoen. De bril is onder andere beschikbaar en ondersteund in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Nederland staat niet in het overzicht van Meta vermeld.