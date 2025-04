Ubisoft beschuldigt van illegale dataverzameling bij singleplayer games

Privacyorganisatie noyb heeft een privacyklacht tegen gameontwikkelaar en -uitgever Ubisoft ingediend, omdat het illegaal data zou verzamelen van spelers van singleplayer games. Deze games zijn zonder interactie met andere gamers te spelen, maar Ubisoft verplicht toch een online verbinding en er wordt ingelogd met een Ubisoft-account, aldus noyb. De organisatie is opgericht door de bekende privacyactivist Max Schrems,

Een gamer diende bij Ubisoft een inzageverzoek in over welke gegevens het bedrijf over hem bijhoudt. Ubisoft verstrekte de informatie, zoals een unieke identifier voor de betreffende gamer en informatie over wanneer hij het spel startte, hoelang het actief was en wanneer het werd gestopt. Over een periode van slechts tien minuten maakte het spel honderdvijftig keer verbinding met externe servers, waaronder die van Amazon, Google en Datadog.

Ubisoft claimt dat het tijdens het opstarten de online verbinding gebruikt om het eigenaarschap te controleren. Volgens noyb hebben gamers nooit met deze verwerking van hun data ingestemd. De AVG stelt dat het verwerken van persoonlijke gegevens alleen is toegestaan als het noodzakelijk is. Dat is in het geval van een game die via gameplatform Steam is gekocht niet het geval, aangezien het eigenaarschap daar al is bevestigd, stelt de privacyorganisatie.

Daarnaast biedt Ubisoft een (verborgen) optie om het spel offline te spelen, wat bewijst dat het verwerken van persoonlijke data in de standaard setup niet noodzakelijk is, gaat noyb verder. "En zelfs als dat het geval was, verklaart het niet de dataverzameling die plaatsvindt wanneer het spel wordt gespeeld." Als Ubisoft een game zou willen verbeteren, zou het gamers hier toestemming om moeten vragen, vindt de privacyorganisatie. "Het lijkt niet legaal voor de pc van een gebruiker om standaard continu rapporten te versturen."

"Videogames zijn prijzig, maar dat weerhoudt bedrijven zoals Ubisoft er niet van om hun klanten te verplichten om offline games onnodig online te spelen, zodat ze meer geld kunnen verdienen door hun gedrag te volgen. De acties van Ubisoft zijn duidelijk onrechtmatig en moeten worden gestopt", laat noyb-advocaat Lisa Steinfeld weten.

De privacyorganisatie heeft bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder een klacht ingediend en wil dat die verklaart dat Ubisoft, met het verwerken van gegevens zonder legitieme grondslag, de AVG overtreedt. Verder wil noyb dat Ubisoft wordt gedwongen om alle persoonlijke informatie van de betreffende gamer te verwijderen en het gamebedrijf een boete oplegt. Die zou in theorie 92 miljoen euro kunnen bedragen.