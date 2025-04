Brave maakt tool voor blokkeren van cookiebanners open source

De ontwikkelaars van Brave hebben besloten om de tool die wordt gebruikt voor het blokkeren van cookiebanners open source te maken. Daarnaast heeft Brave de resultaten van het blokkeren van cookiebanners op verschillende websites openbaar gemaakt. Brave beschikt over een feature die cookiebanners standaard blokkeert. De implementatie van cookiebanners verschilt echter per website, waardoor generieke regels vaak niet goed werken. Om cookiebanners 'slim' te blokkeren heeft Brave nu een andere tool ontwikkeld met de naam Cookiecrumbler.

Cookiecrumbler is ontwikkeld om geheel automatisch cookiebanners te detecteren, analyseren en vervolgens te blokkeren. De tool draait volledig in de backend van Brave. De ontwikkelaars kijken nu of de tool ook aan de browser is toe te voegen. Volgens de ontwikkelaars biedt het blokkeren van cookiebanners allerlei voordelen op het gebied van privacy en vermindert het ergernissen bij de gebruiker.

Het automatisch blokkeren van cookiebanners kan er echter ook voor zorgen dat websites niet goed meer werken. De ontwikkelaars stellen dat het blokkeren van cookiebanners voor allerlei problemen kan zorgen, zoals lege pagina's en het niet meer goed kunnen scrollen, of problemen met de layout en bestelprocessen. De implementatie van cookiebanners verschilt zoals gezegd vaak per website, waardoor generieke regels impact op de werking van de website kunnen hebben.

Cookiecrumbler is een 'smart' cookiebanner-blocker die van large language models (LLMs) gebruikmaakt. De tool analyseert verschillende elementen van een website die een cookiebanner kunnen zijn en suggereert indien van toepassing een oplossing. Om de prestaties van Cookiecrumbler te beoordelen crawlt de tool allerlei websites en verzamelt eventuele problemen. Die zijn nu via GitHub te bekijken. Daarnaast is de tool zelf open source gemaakt. Of en wanneer Cookiecrumbler aan Brave wordt toegevoegd is onbekend. De ontwikkelaars stellen dat dit pas na een volledige 'privacy review' zal gebeuren.