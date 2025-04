Marks & Spencer nog altijd niet hersteld van gevolgen cyberincident

De Britse winkelketen Marks & Spencer is nog altijd niet hersteld van het "cyberincident" waar het afgelopen weekend mee te maken kreeg. Klanten klagen dat het nog altijd niet mogelijk is om contactloos te betalen en ook 'click and collect' bestellingen zijn al dagen niet mogelijk. Om wat voor incident het precies gaat is niet bekendgemaakt.

Op 22 april kwam Marks & Spencer met een vrij summiere verklaring waarin het stelde dat het de dagen daarvoor door een cyberincident was getroffen. Verdere details werden niet gegeven. Een dag later volgde een update waarin werd gesteld dat verschillende processen offline waren gehaald, om zo collega's, partners, leveranciers en de bedrijfsvoering te beschermen.

De winkelketen heeft aan de BBC verklaard dat contactloos betalen inmiddels weer werkt, maar de omroep meldt dat in sommige winkels personeel heeft laten weten dat er alleen met contant geld kan worden betaald. Verschillende klanten melden daarnaast via X dat contactloos betalen nog altijd niet mogelijk is.