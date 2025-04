CBS gaat data 14,2 miljoen slimme meters van huishoudens gebruiken

Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) gaat de gegevens die 14,2 miljoen slimme meters in Nederland genereren gebruiken voor onderzoek. "Het CBS kan voortaan werken met meer exacte en actuele cijfers over het gas- en elektriciteitsverbruik in woningen", zo laat het statistiekenbureau vandaag weten. "Dat komt omdat nu maandelijks de meterstanden beschikbaar zijn van bijna 14,2 miljoen slimme meters van huishoudens."

Voorheen werd het energieverbruik geschat op basis van het verbruik in het voorgaande jaar en werd rekening gehouden met het weer. Volgens het CBS is dat door de komst van slimme-meterdata niet meer nodig. Het statistiekenbureau stelt dat de data die het CBS over het gas- en/of elektriciteitsverbruik publiceert anoniem en niet herleidbaar tot individuele huishoudens is.

Het gaat om zo'n 8 miljoen slimme meters voor elektra en ongeveer 6,2 miljoen voor gas. Van 99,6 procent van deze slimme meters worden de gegevens uitgelezen. "Er kan nu meer nauwkeurig dan voorheen worden gemonitord", zegt CBS-onderzoekerMark Mangnus. "En we hebben de mogelijkheid nieuwe inzichten op te doen. Beschikt een woning over een slimme meter, dan kan de netbeheerder de data over het gas- en/of elektriciteitsverbruik uitlezen."

De Energiewet die dit jaar ingaat verplicht het vervangen van een analoge energiemeter door een digitale of slimme meter. Wie niet meewerkt aan het vervangen van de analoge meter riskeert een boete.