Belgische banken lanceren komende maanden IBAN-naamcontrole

Belgische banken lanceren ergens in de komende maanden IBAN-naamcontrole, waarbij de banken controleren of de naam van de begunstigde overeenkomt met het opgegeven bankrekeningnummer. Het systeem wordt al door Nederlandse banken toegepast. De IBAN-naamcontrole is vanaf 9 oktober dit jaar verplicht voor alle banken in de eurozone. Dat laat Febelfin weten, de koepelorganisatie van Belgische banken.

"Het invoeren van de IBAN-naamcontrole is een operationele uitdaging. Alle banken in de EU moeten in real-time informatie met elkaar uitwisselen om de IBAN-naamcontrole uit te kunnen voeren. Daarnaast is de naamcontrole complex omdat kleine afwijkingen in de naamschrijfwijze niet mogen worden gemeld als “fout”, maar als “bijna juist”", legt Febelfin uit.

"Vooral de sterk toegenomen factuurfraude, oplichting via WhatsApp en CEO-fraude hebben een grote financiële impact op de slachtoffers. Bij het bestrijden van deze vorm van oplichting ligt een belangrijke taak bij de banken. Met de IBAN-Naam Check wordt de kans op vergissingen en fraude verkleind", stelt het Nederlandse bedrijf SurePay dat de controles voor de Belgische banken gaat uitvoeren.

De Belgische krant De Tijd laat weten dat IBAN-naamcontrole er in Nederland voor heeft gezorgd dat het aantal aan bankrekeningen gerelateerde fraudegevallen met 81 procent is afgenomen en het aantal verkeerd overgeboekte bedragen door vergissingen met 67 procent daalde. De verplichting geldt straks niet alleen voor overboekingen in eigen land, maar ook bij transacties tussen Europese banken. Het systeem houdt transacties niet tegen. Gebruikers kunnen ook als er geen match is tussen naam en IBAN toch de transactie uitvoeren.