Administratief dienstverlener VeriSource Services lekt data 4 miljoen mensen

De Amerikaanse administratief dienstverlener VeriSource Services heeft de gegevens van vier miljoen personen gelekt. In eerste instantie werd nog gemeld dat de gegevens van 1382 personen waren gecompromitteerd. VeriSource Services is een dienstverlener op het gebied van personeelsvoorzieningen. Begin vorig jaar werd het getroffen door een ransomware-aanval. De aanval zorgde ervoor dat toegang tot bepaalde systemen niet mogelijk was.

Verder onderzoek wees uit dat er ook persoonlijke informatie was gestolen van medewerkers van bedrijven die de diensten van VeriSource Services afnemen. Het gaat om naam, adresgegevens, geboortedatum en social-securitynummer. Het onderzoek naar de gelekte gegevens werd op 17 april dit jaar afgerond. Nu is het aantal getroffen personen bijgesteld naar vier miljoen. Hoe de aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt. Verschillende Amerikaanse advocatenkantoren zijn inmiddels onderzoeken naar een mogelijke massaclaim gestart.