'AI-bedrijf' moet misleidende claims over ChatGPT-detectie stoppen

Het Amerikaanse 'AI-bedrijf' Workado moet van toezichthouder FTC stoppen met het doen van misleidende claims over de ChatGPT-detectie die het biedt. Volgens Workado kan de eigen 'AI Content Detector' met '98 procent nauwkeurigheid' bepalen of een tekst door 'AI' of een mens is gemaakt. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de nauwkeurigheid bij algemene content slechts 53 procent is.

Verder claimt het bedrijf dat de 'AI-detector' is getraind op allerlei materiaal, waaronder blogposts en Wikipedia-artikelen. Volgens de Amerikaanse toezichthouder FTC was de software alleen getraind om academische content te classificeren. Workado en de FTC hebben nu een schikking getroffen. Het bedrijf mag zich niet meer met valse, misleidende of niet onderbouwde advertenties bezighouden. Wanneer het bepaalde claims doet moet het die kunnen onderbouwen. Verder moet Workado klanten over de schikking met de FTC informeren en de komende jaren jaarlijks een compliance-rapport indienen.