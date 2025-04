'Britse defensiebedrijven tegen opladen telefoon in Chinese elektrische auto's'

Grote Britse defensiebedrijven hebben personeel geadviseerd om hun telefoon niet in Chinese elektrische auto's op te laden of aan te sluiten, zo meldt The i Paper. Eerder zou het Britse leger volgens het medium personeel hebben opgedragen om dergelijke voertuigen op minimaal drie kilometer afstand van gevoelige locaties en militaire trainingsbasissen te parkeren. De angst is dat gevoelige nationale veiligheidsdata anders in verkeerde handen terechtkomt.

Experts laten The i Paper weten dat de nieuwste elektronische auto's zijn uitgerust met camera's, sensoren, radar en internetverbinding, die voor remote surveillance door Chinese bedrijven zou kunnen worden gebruikt, die hierbij samenwerken met de Chinese overheid. De voertuigen zouden ook continu data terugsturen. Daarnaast zorgt Chinese wetgeving ervoor dat Chinese bedrijven moeten meewerken aan inlichtingenwerkzaamheden van de staat. Hoogleraar Alan Woodward stelt tegenover The Guardian dat er geen openbaar bewijs is dat Chinese voertuigen op deze manier zijn gebruikt voor het verkrijgen van gevoelige nationale veiligheidsgegevens of het bespioneren van gevoelige locaties.

Veiligheidsexperts die de Britse krant sprak vragen zich ook af of China het zou riskeren om via elektrische auto's te spioneren, aangezien dit voor grote schade aan een belangrijke exportsector zou kunnen zorgen. De Britse overheid liet vorige maand weten dat het de dreiging van elektrische voertuigen voor de nationale veiligheid onderzoekt, waarbij alle voertuigen in ogenschouw worden genomen, niet alleen die in China worden gemaakt.