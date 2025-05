Apple waarschuwt slachtoffers van spyware-aanvallen in honderd landen

Apple heeft naar mensen in honderd landen waarschuwingen verstuurd dat ze het slachtoffer zijn geworden van spyware-aanvallen. Het gaat onder andere om de Nederlandse opiniemaker en jurist Eva Vlaardingerbroek. De afgelopen jaren heeft Apple meerdere keren dergelijke waarschuwingen verstuurd. Naast Vlaardingerbroek liet ook de Italiaanse journalist Ciro Pellegrino weten dat hij de waarschuwing had ontvangen.

"Apple heeft gedetecteerd dat je het doelwit bent van een mercenary spyware-aanval die op afstand probeert om de iPhone gelinkt aan je Apple ID -xxx- te compromitteren. Deze aanval is waarschijnlijk specifiek op jou gericht vanwege wie je bent of wat je doet. Hoewel het onmogelijk is om absolute zekerheid bij het detecteren van dergelijke aanvallen te hebben, heeft Apple veel vertrouwen in deze waarschuwing. Neem hem alsjeblief serieus", aldus de waarschuwing die Vlaardingerbroek via X deelde.

"Mercenary spyware-aanvallen, zoals die Pegasus van NSO Group gebruiken, zijn zeer zeldzaam en veel geraffineerder dan activiteit van cybercriminelen of consumentenmalware. Deze aanvallen kosten miljoenen dollars en worden individueel uitgevoerd tegen een zeer klein aantal mensen", laat het bericht van Apple verder weten. Daarin staat ook dat de waarschuwing naar gebruikers in honderd landen is gestuurd.

Sinds Apple in 2021 begon met waarschuwen zijn volgens het techbedrijf gebruikers in meer dan honderdvijftig landen ingelicht. Apple adviseert ontvangers van het bericht om meteen de Lockdown Mode van iOS in te schakelen, die extra bescherming tegen spyware-aanvallen moet bieden.