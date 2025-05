Microsoft maakt alle nieuwe accounts standaard wachtwoordloos

Alle nieuwe Microsoft-accounts zullen standaard wachtwoordloos worden gemaakt, zo heeft het techbedrijf in een blogposting aangekondigd. Gebruikers die een nieuw account aanmaken zullen verschillende 'passwordless' opties hebben om op hun account in te loggen. Ook zullen ze geen wachtwoorden hoeven op te geven. Bestaande gebruikers kunnen als ze dat willen hun wachtwoord verwijderen.

Microsoft probeert gebruikers vooral zover te krijgen dat ze een passkey gebruiken. "In plaats van je alle mogelijke manieren te laten zien hoe je kunt inloggen, zullen we automatisch de best beschikbare methode voor je account detecteren en dat als standaard instellen. Als je bijvoorbeeld een wachtwoord en "one time code" voor je account hebt ingesteld, zullen we vragen om met je one time code in te loggen in plaats van je wachtwoord. Nadat je bent ingelogd wordt je gevraagd om een passkey in te stellen."

Passkeys zouden wachtwoorden moeten vervangen en zijn gebaseerd op de Web Authentication (WebAuthn) standaard. Ze maken gebruik van public key cryptography. Gebruikers moeten eerst op hun computer of smartphone een passkey voor een account of website genereren. De bijbehorende private key blijft op het toestel van de gebruiker, terwijl de bijbehorende public key door de website of app wordt opgeslagen.

Het toestel van de gebruiker genereert vervolgens een signature gebaseerd op de private key die bij het inloggen wordt verstuurd. Tijdens het inloggen gebruikt de website of app waarop wordt ingelogd de public key om de signature van de private key te verifiëren. Critici van passkeys hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat Big Tech passkeys gebruikt om mensen in hun 'ecosystemen' vast te houden, ook wel bekend als vendor lock-in.