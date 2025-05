TikTok krijgt boete van 530 miljoen euro voor datadoorgifte naar China

De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft TikTok een boete van 530 miljoen euro opgelegd wegens het doorgeven van data naar China en niet goed informeren van gebruikers. TikTok is opgedragen om de gegevensverwerking binnen zes maanden aan Europese wetgeving te laten voldoen. Tijdens het onderzoek naar TikTok verklaarde het bedrijf tegenover de DPC (Data Protection Commission) dat het geen data van Europese gebruikers op servers in China bewaarde. Daar moest het later op terugkomen, omdat er toch data op servers in China bleek te staan.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben medewerkers van moederbedrijf Bytedance in China toegang tot de gegevens van Europese gebruikers. "ByteDance kan niet aantonen dat de gegevens van TikTok-gebruikers in China goed beschermd zijn. En dat niet bijvoorbeeld de Chinese overheid toegang heeft tot de gegevens." Daarmee heeft het het bedrijf de AVG overtreden. Daarnaast legt ByteDance niet duidelijk aan gebruikers uit dat hun persoonsgegevens naar China gaan.

ByteDance-medewerkers in China kunnen nog steeds de data van Europese gebruikers downloaden, bijvoorbeeld voor onderhoud van de TikTok-app. Het bedrijf moet binnen zes maanden zorgen dat medewerkers in China geen toegang meer hebben tot de data. "Als jij op TikTok zit, weet dat platform veel over jou. Ben jij een kind dat veel filmpjes kijkt over omgaan met depressie of een eetstoornis, dan kan dat algoritme concluderen dat jij je misschien niet goed voelt", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "Ook kan TikTok zien wie je vrienden zijn, welk commentaar je op hun filmpjes achterlaat en waar je bent: TikTok kan je volgen. Die gevoelige informatie moet het bedrijf goed beschermen. En dat doet TikTok niet."