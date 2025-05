Mozilla: voortbestaan Firefox afhankelijk van zoekdeal met Google

Het voortbestaan van Firefox komt in gevaar als de zoekmachinedeal met Google wordt verboden, zo heeft Mozilla nogmaals herhaald. Deze week getuigde Mozilla-cfo Eric Muhlheim in de rechtszaak die de VS tegen Google heeft aangespannen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vroeg eind vorig jaar een federale rechtbank om verschillende maatregelen te nemen om zo het monopolie van Google op de markt voor zoekmachines te doorbreken.

Zo zou het techbedrijf de Chrome-browser moeten verkopen en mag Google geen betaalde overeenkomsten meer met Apple en andere partijen sluiten om Google automatisch de standaard zoekmachine op smartphones en in browsers te laten zijn. Mozilla ontving in 2021 nog 528 miljoen dollar van zoekmachine-aanbieders voor het instellen van hun zoekmachine als de standaardzoekmachine binnen Firefox. Het grootste deel van het bedrag was afkomstig van Google. In 2022 ging het om een bedrag van 510 miljoen dollar en in 2023 zo'n 495 miljoen dollar.

"Het is geen geheim dat zoekopbrengsten verantwoordelijk zijn voor een groot deel van Mozilla's jaarlijkse inkomsten. Firefox is een onafhankelijke browser. We hebben geen eigen besturingssysteem, apparaten of appstore. Zonder deze inkomsten kunnen Mozilla en andere kleine onafhankelijke browsers gedwongen worden om operaties af te bouwen en ondersteuning voor belangrijke projecten zoals Gecko te stoppen, de enige overgebleven browser-engine die met Google's Chromium en Apple's WebKit concurreert", aldus Mozilla.

Volgens de Firefox-ontwikkelaar kunnen privacy en gebruikerskeuze alleen floreren als browser-engines met elkaar kunnen concurreren. "kleinere, onafhankelijke browsers, zoals Firefox, zijn afhankelijk van het geld van zoekovereenkomsten om ons werk gaande te houden en in op gebruikersgerichte innovatie te investeren. Zonder deze overeenkomsten krijgen we met ernstige beperkingen te maken - wat niet alleen onze mogelijkheid om te groeien beperkt, maar ook de mogelijkheid om een non-profit-ondersteund alternatief voor Chrome, Edge en Safari te bieden", gaat Mozilla verder.

De Firefox-ontwikkelaar wil dat maatregelen die rechtbank eventueel gaat nemen niet ten koste van browserconcurrentie gaan en dat deze maatregelen kleine en onafhankelijke browsers ook niet financieel zullen raken.