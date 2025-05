Vlaamse minister: tien procent bedrijven kan zich niet digitaal verdedigen

Tien procent van de Vlaamse bedrijven kan zich niet adequaat digitaal verdedigen, zo stelt de Vlaamse minister van Innovatie en Digitalisering, Matthias Diependaele. De bewindsman reageert op het jaarlijks rapport van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Voor het onderzoek werden 2700 Vlaamse bedrijven ondervraagd. Daarvan zegt 46 procent met een cyberaanval te maken hebben gekregen. Een jaar eerder was dat nog 10 procent.

Van de cyberaanvallen waar Vlaamse bedrijven vorig jaar mee te maken kregen was tien procent succesvol. "Dat betekent dat 1 op de 10 van onze bedrijven niet in staat is om zich voldoende te verdedigen", zo reageert Diependaele tegenover VRT NWS, die toevoegt geschrokken te zijn van het hoge aantal. "De digitalisering van de bedrijfswereld gaat uiteraard snel en we weten dat daar ook gevaren bij komen kijken. Maar dat het aantal getroffen bedrijven zo hoog ligt, is schrikwekkend en dat moeten we in de gaten houden."

De minister merkt op dat de Vlaamse overheid een verbetertraject aanbiedt om bedrijven weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen. Zo wordt vijftig procent van de kosten vergoed. "We hebben vandaag trajecten die tussen de 9.000 en 35.000 euro en maximaal 60.000 euro kosten. Bij een kmo wordt de helft daarvan terugbetaald door de overheid", aldus Patrick Hauspie van het VLAIO. "Een bedrijf kan met een investering van 5.000 euro dus al heel veel doen om zich weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen. De grote uitdaging zit echter in het bewustmaken van de Vlaamse ondernemers dat er wel degelijk gevaren zijn."