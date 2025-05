Staatssecretaris: lastig te achterhalen wie erachter ddos-aanvallen zitten

Het is lastig om te achterhalen wie erachter ddos-aanvallen zitten, zo stelt staatssecretaris Szabo voor Digitalisering. Daarnaast is de impact van dit soort aanvallen vaak beperkt en symbolisch van aard. De bewindsman reageerde op Kamervragen over ddos-aanvallen die onlangs tegen websites van de Belgische overheid werden uitgevoerd. Volt-Kamerlid Koekkoek wilde opheldering van de staatssecretaris.

Het Belgische Centrum voor Cybersecurity had gesteld dat dergelijke ddos-aanvallen ongevaarlijk zijn en Szabo is het daarmee eens. "De impact van een ddos-aanval is vaak beperkt en symbolisch van aard." Koekkoek wilde ook weten of onderzocht is wie voor ddos-aanvallen verantwoordelijk zijn, zoals de recente aanvallen op DigiD. "Doorgaans is het vanwege de aard van ddos-aanvallen lastig om te achterhalen wie achter een aanval zit", reageert de staatssecretaris.

Volgens de bewindsman zijn ddos-aanvallen uit te voeren door zowel statelijke als niet-statelijke actoren. "Deze actoren gebruiken diverse middelen en technieken om hun identiteit te verbergen. Dit doen zij onder andere met ip-spoofing, botnets of door middel van reflectie-aanvallen. Daarnaast kunnen kwaadwillenden gebruikmaken van betaalde ddos-diensten, zogenaamde Booters."

In het geval van de ddos-aanvallen op DigiD worden die per incident onderzocht en worden, waar mogelijk, aanvullende maatregelen genomen, aldus Szabo. Die voegt toe dat het NCSC ook onderzoek doet naar ddos-aanvallen in algemene zin, om zo meer inzicht te krijgen over technieken en slachtoffers. Het NCSC doet daarbij niet aan attributie, oftewel het aanwijzen van mogelijke daders.