'Amerikaanse politici waarschuwen VK voor risico's van iCloud-backdoor'

Twee Amerikaanse politici hebben de Britse overheid gewaarschuwd voor de gevolgen van een iCloud-backdoor, zoals de autoriteiten in het land willen. Begin februari meldde The Washington Post dat de Britse autoriteiten Apple een Capability Notice (TCN) hadden gegeven, waarin ze stellen dat het bedrijf toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups moet bieden.

ICloud-back-ups die gebruikers maken zijn standaard niet end-to-end versleuteld, wat inhoudt dat Apple en ook de autoriteiten hier toegang toe kunnen krijgen. Gebruikers kunnen via de optie 'Advanced Data Protection voor iCloud' back-ups end-to-end versleutelen. Apple heeft dan geen toegang meer. Deze optie staat echter niet standaard ingeschakeld.

De toegang die de Britse autoriteiten willen zou voor iCloud-gebruikers wereldwijd moeten gaan gelden. Apple zou daarnaast niets over het bestaan van de backdoor mogen zeggen. Twee weken na de berichtgeving besloot Apple te stoppen met het aanbieden van Advanced Data Protection voor nieuwe gebruikers in het Verenigd Koninkrijk. Bestaande gebruikers in het VK zullen de beveiligingsmaatregel op termijn moeten uitschakelen.

"Het creëren van een backdoor in end-to-end versleutelde systemen zoals de TCN doet, introduceert systemische kwetsbaarheden die zijn te misbruiken door kwaadwillende actoren, waaronder cybercriminelen en autoritaire regimes", aldus Jim Jordan en Brian Mast van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in een brief aan de Britse minister van Binnenlandse Zaken Yvette Cooper.

"Deze kwetsbaarheden raken niet alleen Britse gebruikers, maar ook Amerikaanse burgers en anderen wereldwijd, gegeven de wereldwijde aard van Apples diensten." De Amerikaanse beleidsmakers vragen de Britse minister ook om Apple toe te staan het bestaan van de eis met het Amerikaanse ministerie van Justitie te delen. Dat kan dan kijken of de eis voldoet aan de afspraken die de VS en het VK onder de Cloud Act hebben gemaakt. Die verbiedt dat overheden van bedrijven kunnen eisen om data te ontsleutelen, zo meldt persbureau Reuters.

De Amerikaanse beleidsmakers willen dat de Britse overheid afgegeven TCN's die encryptie verzwakken weer intrekt. Dit soort maatregelen zijn volgens Jordan en Mast in strijd met internationale mensenrechtenstandaarden, waaronder een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat het ondermijnen van encryptie in strijd is met het recht op privacy.