IPhone-lek geeft fysieke aanvaller toegang tot verwijderde gespreksopnames

Een kwetsbaarheid in iOS maakt het mogelijk voor een aanvaller met fysieke toegang tot een iPhone om toegang tot een verwijderde gespreksopname te krijgen. Apple heeft updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Sinds de release van iOS 18.1 biedt Apple een ingebouwde optie om telefoongesprekken op te nemen. Wanneer een gebruiker een opname start krijgen deelnemers aan het gesprek dit te horen.

Het is vervolgens mogelijk om via de Notes-app een transcriptie van het gesprek te maken. Een kwetsbaarheid in Notes maakt het mogelijk voor een aanvaller met fysieke toegang tot een toestel om toegang tot een verwijderde gespreksopname te krijgen, aldus de uitleg van Apple over de kwetsbaarheid (CVE-2025-31227). Verdere details zijn niet gegeven. Een ander Notes-lek zorgt ervoor dat een aanvaller met fysieke toegang tot een vergrendeld toestel toegang tot gemaakte notities kan krijgen.

Een beveiligingslek in Call History zorgt ervoor dat de gespreksgeschiedenis van verwijderde apps nog steeds in de zoekresultaten van Spotlight verschijnt. Apple heeft ook een kwetsbaarheid in FaceTime verholpen die ervoor zorgt dat het uitschakelen van de microfoon tijdens een gesprek er niet voor zorgt dat er geen audio meer is te horen. In totaal zijn er met iOS en iPadOS 18.5 33 kwetsbaarheden gepatcht.