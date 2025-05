Minister wijst partijen aan die toegang krijgen tot het UBO-register

Minister Heinen van Financiën wil dat verschillende partijen toegang tot het UBO-register krijgen, waaronder de douane. Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerd wijzigingsbesluit. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en betreft de eigenaar of eigenaren van een onderneming of de mensen die zeggenschap over een organisatie hebben. Het register volgt uit de Europese vijfde anti-witwasrichtlijn en moet financieel-economische criminaliteit tegengaan, zoals witwassen van geld, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme.

Een deel van de gegevens van het UBO-register was openbaar. De openbaarheid van gegevens zou volgens de EU een afschrikkende werking hebben op personen die geld willen witwassen of terrorisme willen financieren. In 2022 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het register een ernstige aantasting vormt van de grondrechten van burgers, niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk is en niet proportioneel is. Na de uitspraak besloot de KVK het UBO-register te sluiten.

Heinen wil met een wijzigingsbesluit verschillende partijen aanwijzen die straks weer toegang tot het UBO-register krijgen. Het gaat onder andere om de minister van Financiën en de ministers die het mede aangaat in het kader van hun taak voor de herstel- en veerkrachtfaciliteit, De Nederlandsche Bank, bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak waarvoor toegang noodzakelijk is, de Autoriteit Financiële Markten, gerechtsdeurwaarders, de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) en de Douane. Het publiek kan via Internetconsultatie.nl tot 26 juni op het voorgenomen wijzigingsbesluit reageren.