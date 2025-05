TU Eindhoven had geen papieren draaiboek voor handelen bij cyberaanval

De TU Eindhoven had geen papieren draaiboek voor het handelen bij cyberaanvallen. De enige versie stond op het netwerk dat offline werd gehaald vanwege een cyberaanval. Het it-personeel hoefde echter 'niet alles van een papiertje te lezen', zo laat Chief Information Security Officer (CISO) Martin de Vries van de universiteit tegenover het Eindhovens Dagblad weten.

Verschillende partijen, zoals Seagate, adviseren om een disaster recovery plan ook in papieren formaat achter de hand te houden, voor het geval alles offline gaat. "Zorg dat alle incidentresponseteamleden een papieren versie (of digitale kopie op een andere locatie) van het incidentresponseplan (IRP) hebben en daar toegang tot hebben. Het is mogelijk dat je bij een incident geen toegang hebt tot je digitale bestanden", zo laat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) weten.

Verder blijkt dat de TU Eindhoven tijdens het incident besluit om via Signal te communiceren in plaats van WhatsApp, omdat onduidelijk is of de aanvaller in de appgroepen kan meelezen. Uiteindelijk blijkt de universiteit door het offline halen van het netwerk verdere schade te hebben voorkomen. Volgens De Vries had het geen half uur langer moeten duren, omdat de aanvaller dan belangrijke systemen had kunnen versleutelen.