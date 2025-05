Brussel wil verplichte papieren etiketten vervangen door QR-codes

De Europese Commissie wil regelgeving in de Europese Unie aanpassen, waaronder de verplichte aanwezigheid van papieren etiketten op producten. In plaats daarvan kunnen fabrikanten met QR-codes gaan werken. "Het voorstel zal de digitale transitie versnellen, en onhandige papiergebaseerde verplichtingen in productwetgeving elimineren", aldus Brussel.

De huidige EU-regels verplichten bedrijven om papiergebaseerde gebruiksaanwijzingen en andere informatie te bieden. "Door deze verplichtingen te digitaliseren, kunnen bedrijven hun informatie eenvoudiger indienen en verspreiden en kunnen nationale autoriteiten naleving efficiënter controleren." In een uitleg over de voorgenomen plannen stelt de Europese Commissie dat het een 'digital by default' principe promoot, maar er nog steeds bepaalde EU-wetgeving is waarbij het gebruik van papieren etiketten wordt verwacht of deze optie aan de lidstaten wordt gelaten.

Vorige maand ontstond er ophef over plannen van de Europese Commissie om de papieren bijsluiter bij geneesmiddelen te vervangen door een QR-code. Begin dit jaar lieten supermarkten weten dat ze het Nederlandse voedseletiket willen vervangen. Producten zouden dan een etiket in bijvoorbeeld het Engels krijgen. Via een QR-code zou er dan worden gewezen naar een website met Nederlandstalige informatie. In maart liet minister Beljaarts van Economische Zaken weten dat QR-codes het fysieke voedseletiket in de supermarkt niet kunnen vervangen.