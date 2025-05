Microsoft detecteert wachtwoord-stelende Lumma-malware op 394.000 pc's

Tsja, als bedrijf kun je vrij eenvoudig de ISO 27001/2 kopen bij NEN, en per control aanvinken wat je wel en niet gaat toepassen. Alles dat je niet doet voorzie je van een waarom-dan en een datum en een wie-zei-dat-dan, en je kijkt elk jaar even of dat allemaal nog in orde is.



Gaat het dan ergens mis, dan weet je meteen wie dat risico te rooskleurig heeft ingeschat. Met die aanpak heb je de meeste risico's wel helder, meteen een dikke kluslijst, en als je ook nog iets met OT doet, en niet alleen met IT, kun je daar ook vergelijkbare check-listen tegenaan plakken.



...of je steek je kop in het zand en hoopt dat het allemaal wel mee zal vallen.