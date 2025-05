Belastingdienst ziet verouderde ict-systemen afnemen naar 19 procent

De 'technical debt' bij de Belastingdienst, de mate waarin de ict is verouderd, is vorig jaar licht afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gaat om een afname van 20 procent naar 19,3 procent, zo laat de fiscus in de jaarrapportage over 2024 weten. Staatssecretaris van Oostenbruggen van Financiën stelde eind vorig jaar dat de technical debt bij de Belastingdienst eind 2026 grotendeels zou moeten zijn ingelopen.

"We kijken als Belastingdienst terug op een succesvol jaar. In de context van een krappe arbeidsmarkt en een grote moderniseringsopgave in de ict zijn de meeste prestatie-indicatoren uit de Rijksbegroting gehaald", staat in de jaarrapportage. Verder meldt de fiscus dat bij zeven van de negen projecten gericht op het uitfaseren van Cool:gen de doelen voor dat jaar zijn gehaald en het verwachting is dat deze in 2026 conform planning worden afgerond. Cool:Gen is het platform waarop de loon- en inkomstenheffingen draaien. Het platform wordt ook gebruikt binnen de keten Loonheffingen.

Eind vorig jaar liet het kabinet weten dat de vernieuwing van systemen waarmee de Belastingdienst werkt door een tekort aan ict-personeel vertraging oploopt. Hierdoor kunnen aanpassingen aan het Belastingstelsel op zijn vroegst in 2029 worden uitgevoerd. De fiscus had gehoopt op 2028, maar door het tekort is er een vertraging van negen tot twaalf maanden opgelopen.