Politiediensten houden 270 vermeende gebruikers illegale marktplaatsen aan

Tijdens een internationale politieoperatie waarbij ook de Nederlandse politie was betrokken zijn 270 personen aangehouden op verdenking van het kopen en verkopen van illegale goederen en diensten op illegale marktplaatsen, zoals drugs, gestolen creditcardgegevens en wapens. Verder is 184 miljoen euro aan cash en cryptovaluta in beslag genomen, alsmede drugs, vuur- en steekwapens, vervalste goederen en illegale tabak. "Niemand blijft anoniem, ook niet op het darkweb", aldus de politie.

De meeste aanhoudingen die tijdens operatie RapTor werden gedaan vonden plaats in de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zijn geen verdachten aangehouden, maar de politie zegt verschillende kopers en verkopers te hebben geïdentificeerd en sluit aanhoudingen niet uit. "Hoewel het darkweb op zichzelf niet strafbaar is, is het verboden om het te gebruiken voor criminele activiteiten", laat de politie verder weten.