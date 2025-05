Mozilla stopt met Pocket en Fakespot, wil meer focus op Firefox

Mozilla gaat stoppen met de diensten Pocket en Fakespot en wil meer focus op Firefox gaan leggen, zo heeft de browserontwikkelaar aangekondigd. Pocket is een app en browserextensie voor het verzamelen van webcontent, zoals artikelen en video's, om die later te kunnen lezen of bekijken. Volgens Mozilla is de manier waarop mensen content op het web bewaren en consumeren veranderd en past Pocket daar niet meer bij.

Gebruikers met een betaald account krijgen hun geld terug. De dienst stopt op 8 juli en gebruikers hebben tot 8 oktober de tijd om hun opgeslagen content te exporteren. Daarna worden alle gegevens verwijderd. Vanaf 22 mei zal het daarnaast niet meer mogelijk zijn om de Pocket-app te installeren. Ook zal het vanaf die datum niet meer mogelijk zijn om een nieuw Pocket-account aan te maken.

Fakespot is een app en browserextensie om "onbetrouwbare productrecensies" te herkennen. Mozilla nam Fakespot in 2023 over en had allerlei plannen voor de applicatie. Nu is besloten om op 1 juli de stekker eruit te trekken. Een exacte reden wordt niet gegeven.

"Nu de behoeftes van gebruikers zich evolueren naast het web zelf, is het belangrijk dat we onze inspanning op Firefox focussen en nieuwe oplossingen maken die je echte keuze, controle en gemoedsrust geven", aldus Mozilla. De Firefox-ontwikkelaar zegt door te stoppen met Fakespot en Pocket zich op het 'volgende tijdperk van het internet' te kunnen richten en nieuwe Firefox-features te zullen ontwikkelen die mensen echt nodig hebben.