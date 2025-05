Microsoft voorziet testversie Windows 11 van quantumbestendige encryptie

Microsoft heeft een testversie van Windows 11 uitgebracht die is voorzien van quantumbestendige encryptie. Volgens het techbedrijf moet het klanten helpen om het gebruik van quantumbestendige encryptie binnen hun operationele omgevingen te verkennen en testen. Het gaat dan om comptabiliteit, prestaties en integratie van deze nieuwe algoritmes binnen de bestaande veiligheidsinfrastructuur.

De algoritmes die Microsoft gaat toevoegen zijn ML-KEM en ML-DSA, die vorig jaar nog door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) als encryptiestandaarden werden gekozen. ML-KEM stond eerder nog bekend als CRYSTALS-Kyber en wordt gebruikt voor het uitwisselen van een gedeelde secret key over een publiek kanaal. ML-DSA is een verzameling algoritmes gebruikt voor het genereren en verifieren van digitale handtekeningen.

"Ontwikkelaars kunnen nu experimenteren met ML-KEM in scenario's waarbij public key encapsulation of key exchange is gewenst, om op de "harvest now, decrypt later" dreiging te zijn voorbereid", zegt Microsofts Aabha Thipsay. Ze voegt toe dat TLS 1.3 een vereiste voor quantumbestendige encryptie is. "En we raden klanten ten zeerste aan om van andere TLS-protocollen over te stappen als ze dat nog niet hebben gedaan." De algoritmes zijn te testen in Windows 11 Insider Preview Build 27863. Vooralsnog gaat het alleen om drie varianten van ML-DSA.