Minister: geen geld voor Nederlandse cloudproviders in voorjaarsnota

Het kabinet heeft in de voorjaarsnota geen geld vrijgemaakt voor Nederlandse cloudproviders, waardoor die ook Europees geld mislopen, zo heeft minister Beljaars van Economische Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. De bewindsman reageerde op een motie van Volt die afgelopen maart door de Tweede Kamer werd aangenomen. In de motie wordt de regering verzocht om in EU-verband te pleiten voor versnelde investeringen in Europese cloudalternatieven en digitale infrastructuur, alsmede in kaart te brengen welke aanvullende nationale middelen beschikbaar zijn voor het stimuleren van Europese cloudoplossingen. PVV, VVD, FVD, SGP en JA21 stemden tegen de motie.

Met de nu gepubliceerde brief zegt Beljaarts invulling aan de motie te geven. Volgens de bewindsman lopen er verschillende trajecten om Europese cloudproviders te stimuleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Important Project of Common European Interest on Cloud Infrastructure and Services (IPCEI CIS) en Gaia-X. "Nieuwe IPCEI projecten op het gebied van cloud-edge infrastructuur vormen op dit moment de voornaamste mogelijkheid voor aanvullende nationale middelen om te investeren in Europese cloudalternatieven", aldus Beljaarts.

De minister voegt toe dat door budgettaire krapte de voorjaarsnota geen financiering voor dergelijke alternatieven bevat. "Zonder een investering vanuit de Nederlandse overheid is deelname van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen aan dergelijke grote investeringsprogramma’s niet mogelijk", legt Beljaarts de gevolgen daarvan uit. "Dit betekent dat waar tien andere lidstaten onder leiding van Duitsland wel deelnemen en de ontwikkeling van Europese alternatieven door nationale bedrijven en kennisinstellingen kunnen stimuleren binnen deze programma’s, Nederland dat niet zal doen."

Nederlandse cloudproviders zullen nu vanuit nieuwe IPCEI’s geen fondsen ontvangen, terwijl andere Europese cloudproviders dat wel doen. "Ik blijf mij er, gezien het belang van een goed functionerende Europese markt voor clouddiensten, voor inzetten dat er meer investeringen loskomen, zodat er concurrentie en keuzevrijheid ontstaat", merkt de bewindsman verder op.

Dienstenpakket

In de brief laat de minister ook weten dat Europese cloudproviders een minder geïntegreerd dienstenpakket aanbieden dan Amerikaanse bedrijven. Hij wijst naar een conclusie van KPMG dat het aanbod van Nederlandse/Europese cloudaanbieders ten opzichte van de drie grootste Amerikaanse providers bekeek. "KPMG stelt dat Europese aanbieders door de wijze van dienstverlening niet in dezelfde mate in staat zijn hun gebruikers te ontzorgen in vergelijking met de hyperscalers", stelt de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer. Beljaarts merkt op dat deze afhankelijkheid risico’s met zich meebrengt voor de Nederlandse concurrentiepositie, digitale open strategische autonomie en weerbaarheid van de digitale economie.