It-personeel doelwit van malafide versies WinMTR, Zenmap en RVTools

Een groep criminelen heeft het voorzien op it-personeel door malafide versies van allerlei tools te verspreiden. Daarbij zou Microsoft Bing in sommige gevallen naar de malafide versies wijzen. Dat laten beveiligingsexperts weten. De aanvallers maken gebruik van typosquatting, waarbij domeinnamen worden geregistreerd die identiek zijn aan het origineel, maar net iets anders zijn gespeld of een andere extensie hebben. Vervolgens wordt via een nagemaakte website een besmette versie van de software aangeboden. Deze domeinen verschijnen in de zoekresultaten van Microsoft Bing.

Bij de nu ontdekte campagne gaat het in ieder geval om WinMTR, Zenmap en RVTools, maar onderzoekers hebben nog veel meer malafide domeinen ontdekt met namen van bekende software. Vorige week werd al gemeld dat er een malafide versie van RVTools was gebruikt bij aanvallen. Securitybedrijf ZeroDay Labs claimde toen dat via de officiële website van RVTools een getrojaniseerde versie was verspreid. Dat blijkt niet het geval. Het gaat hier ook om een geval van typosquatting. ZeroDay Labs heeft het artikel waarin de claims werden gedaan zonder verdere vermelding inmiddels verwijderd.

RVTools is een tool voor het beheren van VMware-omgevingen. Daarnaast zijn er soortgelijke websites voor WinMTR en Zenmap ontdekt. WinMTR is een opensourceproject dat een visuele interface voor Matt's / My traceroute biedt. Het wordt onder andere gebruikt voor het oplossen van netwerkproblemen. Zenmap is een grafische gebruikersinterface voor netwerkscanner nmap.

De besmette versies die via de typosquatting domeinen worden aangeboden bevatten de Bumblebee-malware. Deze malware fungeert als een "downloader" en kan aanvullende malware op het systeem downloaden, zoals ransomware. Verschillende ransomware-aanvallen zouden via de Bumblee-malware zijn begonnen. Onderzoeker German Fernanded laat via X weten dat hij via Microsoft Bing naar RVTools zocht en Copilot vervolgens het malafide domein van RVTools als antwoord noemde. "Zoals we al zo vaak hebben gezegd, vertrouw niet blindelings de advertenties/suggesties van welke pagina dan ook, zoekmachine of AI, wees voorzichtig waarop je klikt, onderzoek, bevestig."