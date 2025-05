Minister kijkt naar advies AMS-IX voor gescheiden landelijke netwerken

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid gaat kijken naar een advies van de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) om gescheiden landelijke netwerken aan te leggen. De bewindsman zal in de volgende 'cyberbrief' voor de Tweede Kamer ingaan op het advies. Dat liet Van Weel weten tijdens een debat van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Defensie dat over Nationale veiligheid en weerbaarheid ging.

"De Amsterdam Internet Exchange, een van de grootste knooppunten ter wereld, adviseert nu om gescheiden landelijke netwerken aan te leggen, los van het reguliere internet en liefst Europees georganiseerd zonder buitenlandse afhankelijkheid. Mijn vraag aan de minister is of hij daarmee aan de slag gaat", liet GroenLinks-PvdA-Kamerlid Mutluer weten.

"Een van mijn suggesties deed ik naar aanleiding van datgene wat is gezegd door de Amsterdam Internet Exchange, een van de grootste knooppunten ter wereld. Men zei: kom ook met gescheiden landelijke netwerken; leg die aan los van het reguliere netwerk. Zou dat een oplossing kunnen zijn voor de vraag die zojuist door collega Six Dijkstra is gesteld? Wordt daarover nagedacht, en hoe dan?", stelde het Kamerlid later in het debat.

Wanneer de AMS-IX het advies heeft gedaan is niet duidelijk uit het debat. Wel kwam de AMS-IX afgelopen februari voor een rondetafelgesprek over het onderwerp 'Digitale soevereiniteit bij de Rijksoverheid' met een position paper. "Digitale soevereiniteit betekent voor ons dat we zelf de beslismacht hebben over onze digitale infrastructuur. Dit betekent niet dat we alles zelf moeten bezitten of dat we buitenlandse partijen zoals Amerikaanse en Chinese techbedrijven volledig moeten weren. Het betekent wél dat Nederland, wanneer het erop aankomt, zelf de belangrijkste beslissingen kan doorzetten", laat het internetknooppunt daarin weten.

Minister Van Weel stelt in een reactie op de vragen van Mutluer dat hij daar op terugkomt. "Het internet is ooit bedacht als systeem met ultieme redundantie, omdat je met het internet niet meer afhankelijk was van point-to-pointverbindingen tussen een verzender en ontvanger. Het was dus juist het ultieme redundante netwerk. Ik denk dat dit tot nu toe ook is gebleken. Ik heb nog niet gemerkt dat "het internet" eruit lag. Het lijkt me ook onmogelijk om dat eruit te krijgen. Ik moet dus even duiken in wat AMS-IX precies heeft bedoeld." Dat terugkomen doet de minister in een toegezegde 'cyberbrief'. Wanneer die precies verschijnt is niet bekend.