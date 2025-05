Politie haalt populaire scandienst voor malware-ontwikkelaars offline

De politie heeft een populaire scandienst voor de ontwikkelaars van malware offline gehaald. Via AvCheck konden malware-ontwikkelaars controleren of hun malware door antivirussoftware werd gedetecteerd. Volgens de politie is het gebruik van een dergelijke dienst een onmisbare stap bij de inzet van malware. "Vooral bij het verkrijgen van initiële toegang tot slachtoffernetwerken. Een cybercrimineel wil namelijk weten of zijn malware wel of niet wordt gedetecteerd door virusscanners."

"Als malware niet wordt gedetecteerd, kan het worden ingezet om ongezien nieuwe slachtoffers te maken. Een Counter Antivirus (CAV)-dienst als AVCheck speelt dus een cruciale faciliterende rol in het cybercriminele ecosysteem", laat de politie verder weten. Naast het offline halen van AvCheck, waarvoor werd samengewerkt met de FBI, Secret Service en Finse politie, heeft het Team High Tech Crime van de politie ook een nep-inlogpagina online gezet. Die zou gebruikers van AvCheck moeten waarschuwen en afschrikken.

"Het uit de lucht halen van de dienst AVCheck markeert een belangrijke stap in de aanpak van georganiseerde cybercrime", zegt Matthijs Jaspers, teamleider bij Team High Tech Crime. "Hiermee verstoren we cybercriminelen zo vroeg mogelijk in hun werkwijze en worden slachtoffers voorkomen." De politie geeft ook aan bewijs in handen te hebben over vermeende gebruikers en beheerders van AvCheck.