Duitse politie publiceert naam en foto vermeende leider Trickbot-groep

De Duitse politie heeft de naam, foto en andere gegevens gepubliceerd van een Russische man die de leider van de beruchte Trickbot-groep zou zijn. In eerste instantie werd Trickbot gebruikt voor het stelen van inloggegevens voor internetbankieren, maar later werd de malware ook ingezet voor het installeren van ransomware. Volgens de Duitse politie heeft de Trickbot-groep wereldwijd honderdduizenden systemen geïnfecteerd en honderden miljoenen euro's via illegale activiteiten verkregen.

Zo werden ziekenhuizen, overheidsinstellingen, bedrijven en burgers slachtoffer van de Trickbot-malware. De schade in alleen Duitsland zou zeker 6,8 miljoen euro bedragen. De Trickbot-groep, die volgens de autoriteiten uit meer dan honderd personen bestaat, is sinds 2016 actief. De Duitse politie heeft nu een oproep gedaan om meer gegevens over de vermeende Trickbot-leider, waaronder zijn locatie, accounts die hij gebruikt en of hij plannen heeft om buiten Rusland te reizen.