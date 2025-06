Londens stadsdeel lekte gevoelige data duizenden personen via spreadsheet

Het Londense stadsdeel Hammersmith en Fulham heeft jarenlang de gevoelige gegevens van duizenden mensen via een Excel-spreadsheet gelekt. De gemeente reageerde op een verzoek dat werd gedaan onder de Britse tegenhanger van de Wet open overheid (Woo). In oktober 2021 publiceerde het stadsdeel op de eigen website en WhatDoTheyKnow.com als antwoord een Excel-spreadsheet met 35 verborgen werkbladen.

In deze werkbladen stond de informatie van meer dan 6500 mensen, waaronder bijna 2400 kinderen. De informatie over de kinderen werd als gevoelig geclassificeerd, aangezien het om informatie over pleegkinderen ging, alsmede 96 alleenstaande asielzoekende kinderen. In november 2023, meer dan twee jaar later, werd de verborgen data ontdekt. Daarop werd de spreadsheet van beide websites verwijderd.

De Britse privacytoezichthouder ICO deed onderzoek naar het datalek en ontdekte allerlei misstanden bij het stadsdeel. Zo waren er geen geschreven richtlijnen over het veilig gebruik van Excel-spreadsheets om informatie in reactie op Woo-verzoeken vrij te geven. Er was ook geen specifieke training over het veilig gebruik van Excel-spreadsheet bij Woo-verzoeken.

Tevens bleek dat ambtenaren niet waren geïnstrueerd hoe te controleren op verborgen data, waren er geen adequate technische en organisatorische maatregelen om Woo-antwoorden voor openbaarmaking op verborgen data te controleren en waren best practices van de ICO uit 2018 over het veilig openbaar maken van data niet geïmplementeerd. Uiteindelijk besloot de ICO het stadsdeel alleen een reprimande te geven, mede omdat het sinds het incident allerlei maatregelen had getroffen en er geen aanwijzingen van misbruik zijn.