FBI: negenhonderd organisaties getroffen door Play-ransomware

De afgelopen jaren zijn meer dan negenhonderd organisaties, waaronder in de vitale infrastructuur, getroffen door de Play-ransomware. Dat stellen de FBI, het Amerikaanse cyberagentschap CISA en het Australische Cyber Security Centre. Het gaat onder andere om de gemeente Antwerpen, de Nederlandse maritiem dienstverlener Royal Dirkzwager en woningcorporatie Woonkracht10. De autoriteiten kwamen eind 2023 al met een waarschuwing voor de Play-ransomware, maar hebben die nu van een update voorzien.

Om toegang tot de systemen van aangevallen organisaties te krijgen maakt de ransomwaregroep en partners gebruik van gecompromitteerde accounts en bekende kwetsbaarheden. Het gaat mede om bekende beveiligingslekken in FortiOS, Microsoft Exchange en SimpleHelp. Zodra er toegang tot een netwerk is verkregen schakelen de aanvallers antivirussoftware uit en verwijderen logbestanden.

Tevens proberen de aanvallers inloggegevens te onderscheppen waarmee ze zich lateraal in het netwerk kunnen verspreiden. Voordat de groep begint met het uitrollen van de ransomware worden eerst allerlei bestanden gestolen. Als de aangevallen organisatie niet betaalt dreigt de groep de gestolen gegevens openbaar te maken. Voor elk slachtoffer gebruiken de aanvallers een apart e-mailadres, eindigend op gmx.de of web.de. Een deel van de slachtoffers wordt ook telefonisch benaderd.

"Slachtoffers van de Play-ransomware ontvangen geregeld telefoontjes van de aanvallers om het losgeld te betalen en dreigen anders bedrijfsinformatie te openbaren. Deze gesprekken kunnen via verschillende telefoonnummers van de organisatie binnenkomen, waaronder die op internet zijn te vinden, zoals helpdesks of klantenservicemedewerkers", aldus de autoriteiten.

Het advies om aanvallen door de Play-ransomware te voorkomen is niet ten opzichte van 2023 veranderd. Organisaties worden nog steeds opgeroepen om aangevallen kwetsbaarheden in hun systemen te verhelpen, multifactorauthenticatie (MFA) voor alle accounts in te schakelen, en dan met name voor VPN, webmail en accounts die toegang tot belangrijke systemen hebben, het tijdig installeren van beveiligingsupdates en het laten scannen op kwetsbaarheden.