Microsoft komt met script voor herstellen inetpub-map op Windowssystemen

Microsoft heeft een script uitgebracht om de inetpub-map op Windowssystemen te herstellen als gebruikers deze map verwijderd hebben. Eerder waarschuwde het techbedrijf al dat gebruikers deze map niet moeten verwijderen. De map wordt aangemaakt na de installatie van een beveiligingsupdate voor een kwetsbaarheid aangeduid als CVE-2025-21204.

Via het beveiligingslek in Windows Process Activation kan een aanvaller die al toegang tot het systeem heeft SYSTEM-rechten krijgen en de machine zo volledig compromitteren. Naar aanleiding van het verschijnen van de map, wat voor allerlei vragen op internet zorgde, kwam Microsoft met een extra uitleg in het beveiligingsbulletin. "Deze map moet niet worden verwijderd", aldus de uitleg. "Dit gedrag is onderdeel van veranderingen die de bescherming vergroten en vereist geen actie van systeembeheerders of eindgebruikers."

Voor beheerders of eindgebruikers die de map toch hebben verwijderd is er nu een script beschikbaar gesteld dat de map opnieuw met de juiste permissies aanmaakt. Of veel gebruikers de map ondanks het gegeven advies toch hebben verwijderd en dat de reden is voor het uitbrengen van het script laat Microsoft niet weten.