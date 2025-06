Internet.nl test domeinen nu ook op Certification Authority Authorization

Internet.nl kan domeinen voortaan ook op Certification Authority Authorization (CAA) testen. Domeinhouders kunnen met CAA één of meer certificaatautoriteiten opgeven die certificaten voor de domeinnaam mogen uitgeven. Een certificaatautoriteit (CA) mag geen certificaat voor het domein uitgeven, tenzij de CA vaststelt dat de certificaataanvraag overeenkomt met de toepasselijke CAA-records.

"Voor een veilige verbinding met uw website of mailserver is het certificaat cruciaal. Als een kwaadwillende een certificaat voor uw domeinnaam kan bemachtigen, kan deze mogelijk gevoelige gegevens onderscheppen. Door het aantal geautoriseerde certificaatautoriteiten te beperken, verkleint u het risico op een verkeerde uitgifte", laat Internet.nl weten.

Internet.nl is een initiatief van het Platform Internetstandaarden en maakt het mogelijk om websites, mailservers en verbindingen op verschillende standaarden te testen. Bij de CAA-test controleert Internet.nl of de nameservers van het geteste domein of de domeinen van bijbehorende mailservers (MX) één of meer CAA-records bevatten die allemaal de juiste syntax hebben. Internet.nl kan domeinen op basis van uitgevoerde tests ook een score geven. De CAA-test heeft op dit moment nog geen invloed op de score die aan een domein wordt gegeven.