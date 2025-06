Minister: geen inzicht in exacte omvang licentiekosten Microsoft

Het is niet mogelijk om inzicht te geven in de exacte omvang van de licentiekosten die het Rijk aan Microsoft betaalt, zo heeft demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid laten weten. De bewindsman reageerde op vragen van de vaste commissie voor Digitale Zaken. Die wilde weten of de minister inzicht kan geven in de totale licentiekosten die over 2024 aan Microsoft zijn betaald.

"Het is niet mogelijk om inzicht te geven in de exacte omvang van de licentiekosten. Dit omdat de licentiekosten (naast overige kosten) deel uitmaken van de prijs die voor Microsoft producten wordt betaald. Wel kan desgewenst inzage worden geboden in de uitgaven aan Microsoft producten", reageert Van Weel op de vraag.

De commissie vroeg ook of de licentiekosten van grote techleveranciers waar de overheid in grote mate afhankelijk van is zijn verhoogd over 2024 en hoeveel meer er dan aan licenties wordt betaald. Volgens Van Weel zijn er over vorig jaar geen uitzonderlijke prijsverhogingen waar te nemen.

De minister voegt toe dat er wel wordt gewerkt aan "een gezonde samenwerking" met it-leveranciers. "Eventuele verhoging van licentiekosten zijn onderwerp van gesprek. In het geval van voorgestelde aanpassingen in samenwerkingsvoorwaarden (zoals duurdere licenties) wordt via meerdere instrumenten gewerkt aan alternatieve oplossingen; dit kan juridisch van aard zijn, of via andere (open source) technische oplossingen."