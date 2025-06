Justis ontving door softwarefout geen screeningsinformatie personen kinderopvang

Screeningsautoriteit Justis heeft door een softwarefout jarenlang niet in alle gevallen informatie ontvangen over personen die werkzaam zijn in de kinderopvang en taxibranche. "Het zou kunnen dat personen die een herscreening hadden moeten ondergaan, waarbij de herscreening tot een weigering van de VOG-afgifte had geleid, nu nog werkzaam zijn in deze branches", laat demissionair staatssecretaris Struycken voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer weten. Het probleem deed zich voor vanaf 2013 tot aan 1 juni dit jaar.

Personen die werkzaam zijn in de kinderopvang of taxibranche moeten beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). "De VOG is een momentopname. Om de veiligheid van kwetsbare personen bij de kinderopvang en in het taxivervoer zo goed mogelijk te kunnen blijven beschermen vindt daarom aanvullend continue screening plaats", aldus Struycken. Deze continue screening moet er volgens de staatssecretaris voor zorgen dat er bij directe risico's snel en effectief kan worden opgetreden.

Bij een aanpassing in de justitiële documentatie van een persoon die werkzaam is in de kinderopvang of taxibranche, wordt Justis geïnformeerd door de Justitiële Informatiedienst (Justid). Justis kijkt vervolgens of er sprake is van een direct risico. Zo kunnen personen op non-actief worden gezet totdat er een nieuwe VOG is toegekend. Wordt er geen VOG toegekend, dan kan deze persoon niet meer in de kinderopvang of als taxichauffeur werken.

Softwarefout

Tijdens een herziening van het testproces van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) ontdekte Justid eind mei dat er ten onrechte in bepaalde gevallen onvolledige informatie is verstrekt aan Justis. De software die Justid gebruikt om Justis te informeren bevatte een fout, waardoor Justis niet in alle gevallen is geïnformeerd, laat de staatssecretaris weten. Wat de fout precies inhoudt is niet bekendgemaakt. "Het systeem dat de informatie aan Justis verstrekt, heeft Justid in 2013 in beheer genomen. Onlangs is dit systeem in het kader van regulier beheer en onderhoud doorlopen met behulp van nieuwe testtechnieken, waardoor deze fout aan het licht is gekomen."

Uit onderzoek blijkt dat vanaf 2018 voor 705 personen onterecht geen informatie aan Justis is doorgegeven. Van deze groep zijn in totaal 477 personen op dit moment mogelijk nog werkzaam in de kinderopvang (302) of taxibranche (175). Van de 477 personen gaat het bij 335 personen om overtredingen; bij 142 personen gaat het om misdrijven (101 in de kinderopvang en 41 in de taxibranche). Zes personen worden verdacht van een zedendelict. Drie daarvan zijn werkzaam in de kinderopvang, drie in de taxibranche. "In de drie gevallen in de kinderopvang en twee gevallen in de taxibranche ging het om een verdenking die niet tot vervolging heeft geleid", stelt Struycken.

De staatssecretaris voegt toe dat over de periode tussen 2013 en 2018 geen gegevens over de afgifte van signalen bekend zijn. "Justid kan niet meer achterhalen of in de periode 2013 tot 2016 alle relevante signalen zijn doorgegeven aan Justis. Deze gegevens zijn over de periode 2016 tot 2018 wel te achterhalen. Dit is echter complex en tijdrovend. Voor het zomerreces ga ik u hierover rapporteren."

De informatie over de betreffende 477 personen is inmiddels wel verstrekt. Daarbij heeft Justis eerst de zes zedenzaken beoordeeld en vastgesteld. Voor de drie personen in de kinderopvang is er geen direct risico, oordeelt de screeningsautoriteit. In het geval van de taxichauffeurs is dit in één geval wel zo en vormt de veroordeling voor een zedenmisdrijf volgens Justis een direct risico voor de uitoefening van de functie.