Rechter verbiedt Meta om data Amsterdammer te gebruiken voor AI-training

Meta mag de gegevens van een Amsterdamse gebruiker, die zegt geen gebruik van de geboden opt-out te kunnen maken, niet gebruiken voor het trainen van AI-modellen. Doet het techbedrijf dit toch, moet het voor elke overtreding een dwangsom van 100.000 euro betalen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam in een smallclaimprocedure geoordeeld. De gebruiker in kwestie wil niet dat Meta zijn persoonsgegevens uit Instagram en Facebook gaat combineren voor verschillende andere diensten, zoals Meta AI en AI-tools voor advertentiemateriaal.

Meta heeft gebruikers een opt-out voor deze gegevensverwerking geboden, maar de gebruiker zegt dat hij die niet kan gebruiken. Om er gebruik van te kunnen maken heeft hij namelijk toegang tot zijn account nodig en moet daarbij inloggen. Bij het inloggen moet hij akkoord gaan met algemene voorwaarden waar hij in de bodemprocedure (hoofdzaak) juist bezwaar maakt. Ook moet hij een keuze maken op het Blokkadescherm, terwijl de gebruiker stelt dat dit Blokkadescherm onrechtmatig is.

De gebruiker heeft eind april via een e-mail in aan Meta geprobeerd om de opt-out te gebruiken, maar ontving een "foutmelding" van het techbedrijf, zo staat in het vonnis. Alleen een beschikking zoals bedoeld in artikel 223 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) zou daardoor de enige mogelijkheid zijn om gebruik van zijn gegevens te voorkomen. De rechter gaat daar voor de duur van de hoofdzaak in mee en kent de verzoeken van de gebruiker toe.

Daarnaast had de gebruiker ook een dwangsom tegen Meta gevorderd. Volgens de rechter zou daar in beginsel geen aanleiding voor zijn, maar heeft het vanwege de proceshouding van de techbedrijf toch besloten een dwangsom op te leggen. Zo kwam Meta met formele bezwaren tegen het verzoek van de gebruiker en verzocht ook nog om een termijn om inhoudelijk op het verzoek van de gebruiker te mogen reageren.

De rechter verbiedt Meta om persoonsgegevens van de gebruiker te combineren tussen Facebook en Instagram, en andere diensten van Meta, waarvoor Meta Ads, Meta AI, “AI-tools voor advertentiemateriaal” en het genereren van modellen, waaronder modellen die Meta in Meta AI gebruikt en via een open platform aanbiedt, voor de duur van de procedure in de hoofdzaak. Doet Meta dat toch, moet het voor elke overtreding een dwangsom van 100.000 euro betalen.

In de hoofdzaak heeft de Amsterdammer geëist dat Meta zijn Facebookaccount teruggeeft met alle functionaliteiten die het had. De gebruiker zegt niet meer op zijn account in te kunnen loggen omdat hij akkoord moet gaan met het “pay or consent” model van het techbedrijf. Dat dwingt gebruikers om een betaald abonnement af te sluiten of anders akkoord te gaan met het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties.