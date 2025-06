Kamer wil opheldering over einde Exchange-support en mail in eigen beheer

Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van demissionair ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Uitermark van Binnenlandse Zaken over het einde van de support van Microsoft Exchange en plannen van de rijksoverheid om mail in eigen beheer te houden. Aanleiding is een artikel van beveiligingsexpert Bert Hubert over het einde van de support van Exchange 2016 en 2019 komend oktober.

Microsoft adviseert klanten om te migreren naar Exchange Online of het upgraden naar Exchange Server Subscription Edition (SE) als deze versie in juli van dit jaar beschikbaar komt. De eerste versie draait in de cloud, de SE-versie kunnen organisaties zelf hosten. "Waar ik bang voor ben is dat vanwege de demissionaire staat van het kabinet er nu voor de makkelijkste optie gekozen wordt: het maar opgeven. Is nog wat goedkoper ook. En als er vragen over zijn zeg je dat er helaas geen grote (“controversiële”) beslissingen genomen konden worden, en men dan maar deed “wat iedereen deed”", stelt Hubert. "En zo constateren we dan in oktober 2025 dat de migratie naar de Microsoft cloud op veel plekken alsnog gebeurd is, en zijn we de sjaak."

GroenLinks-PvdA en Nieuw Sociaal Contract (NSC) hebben nu Kamervragen gesteld. Zo willen de partijen weten wanneer ministeries en overheidsorganisaties uiterlijk moeten besluiten of zij wel of niet hun mailverkeer en gegevens in eigen beheer gaan nemen als de ondersteuning van Microsoft Exchange afloopt op 14 oktober dit jaar. De bewindslieden moeten ook duidelijk maken welke ministeries en organisaties van plan zijn om hun mailverkeer en gegevens in eigen beheer te nemen.

"Bent u bereid om, in lijn met de vele aangenomen Kamermoties die de digitale soevereiniteit van de overheid aanjagen, ervoor te zorgen dat alle departementen en overheidsorganisaties het goede voorbeeld van SSC- ICT volgen en gegevens in eigen beheer houden?", vragen Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) verder. Van Weel en Uitermark moeten ook laten weten wat de rijksoverheid aan Microsoft-producten uitgeeft. Als laatste willen de Kamerleden weten of de ministers bereid zijn om ministeries en organisaties te helpen om mailverkeer en gegevens in eigen beheer te houden. De bewindslieden hebben drie weken om met een reactie te komen.