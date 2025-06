AP verlaagt boete Kruidvat voor trackingcookies van 600.000 naar 50.000 euro

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de boete die het vorig jaar aan Kruidvat oplegde wegens trackingcookies verlaagt van 600.000 naar 50.000 euro. De privacytoezichthouder stelde dat de drogisterijketen op de eigen website zonder toestemming van gebruikers trackingcookies plaatste, of dat die hier weet van hadden. "Het bedrijf verzamelde en gebruikte daarmee tegen de regels in gevoelige persoonsgegevens van miljoenen websitebezoekers", aldus de AP vorig jaar juli.

In de cookiebanner op Kruidvat.nl stonden de vakjes om akkoord te gaan met trackingcookies standaard aangevinkt, wat niet is toegestaan. Bezoekers die cookies alsnog wilden weigeren moesten hier veel stappen voor doorlopen. Via de trackingcookies werden gegevens van bezoekers verzameld, waarmee de drogisterijketen persoonlijke profielen van deze mensen kon maken. Naast locatiegegevens ging het ook om welke pagina’s zij bezochten, welke producten zij aan het winkelmandje toevoegden en kochten en op welke aanbevelingen zij klikten.

Eind 2019 startte de AP onderzoek naar de manier waarop verschillende websites trackingcookies plaatsen, waaronder Kruidvat.nl. De drogisterijketen bleek niet te voldoen, waarop de AP het bedrijf een brief stuurde. In april 2020 constateerde de AP dat Kruidvat.nl nog steeds niet in orde was. De AP is toen nader onderzoek gaan doen naar deze website. In oktober 2020 werd deze overtreding beëindigd.

Moederbedrijf AS Watson maakte bezwaar tegen de vorig jaar opgelegd boete en vroeg of die kon worden verlaagd. De toezichthouder legt in de beslissing uit dat het bij de bepaling van de hoogte van de boete met verschillende categorieën werkt. In dit geval lag de bandbreedte tussen de 300.000 en 750.000 euro. In het geval van Kruidvat kwam de AP, rekeninghoudend met verschillende factoren, tot een eindboete van 600.000 euro.

Nu de AP opnieuw is gevraagd naar het boetebedrag te kijken komt het tot een veel lager bedrag van 50.000 euro. Daarvoor geeft de toezichthouder als reden de lange duur van de procedure bij de AP, de erkenning van de overtreding door AS Watson, de geringe ernst van de overtreding en het geval dat in een vergelijkbare procedure over trackingcookies de AP tot een vergelijkbare boete kwam. AS Watson kan nog bij de rechter tegen het nieuwe boetebedrag in beroep gaan.