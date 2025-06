Britse supermarktketen Co-op biedt klanten na datalek 11,60 euro korting

De Britse coöperatieve supermarktketen Co-op, die onlangs met grootschalige diefstal van klantgegevens te maken kreeg, biedt klanten naar aanleiding van het incident nu omgerekend 11,60 euro korting als ze voor minimaal 47 euro boodschappen doen. Co-op noemt het een "gebaar van waardering" voor de 6,5 miljoen leden die het heeft. "Je meest gevoelig data is klaarblijkelijk tien pond waard, maar alleen als je veertig pond uitgeeft", reageert de Britse beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont.

In mei werd bekend dat Co-op was getroffen door een ransomware-aanval, waarbij de gegevens van een groot aantal huidige en voormalige klanten werden gestolen. De aanvallers zelf claimden tegenover de BBC de data van twintig miljoen mensen in handen te hebben, maar Co-op wil dit aantal niet bevestigen. Er werd alleen gesteld dat het om een "aanzienlijk aantal" gaat. Dat liet de supermarktketen in een verklaring aan de London Stock Exchange weten. De gestolen data bestaat uit namen, contactgegevens, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en geboortedata.

Vanwege de aanval kreeg Co-op ook met lege schappen te maken. In een verklaring aan Britse media stelt de supermarktketen dat het bijna volledig van de aanval is hersteld. Een retailconsultant hekelt tegenover de BBC de geboden korting. De meeste klanten zouden niet bij Co-op in één keer voor 47 euro aan boodschappen doen. Klanten zouden dan ook liever praktisch advies willen over het beveiligen van hun data dan een korting, aldus de consultant. Co-op heeft geen plannen aangekondigd voor het bieden van fraudepreventie en identiteitsmonitoring.