CBS: 62 procent bedrijven gebruikte vorig jaar tweefactorauthenticatie

62 procent van de Nederlandse bedrijven maakte vorig jaar gebruik van tweefactorauthenticatie (2FA), een verdubbeling ten opzichte van 2017, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Verder heeft 72 procent van de bedrijven een wachtwoordbeleid, tegen 57 procent in 2017. Er worden dan regels gesteld waaraan een wachtwoord moet voldoen of wanneer het moet worden gewijzigd.

Volgens het CBS maken grote bedrijven vaker gebruik van 2FA dan kleine bedrijven. Vorig jaar ging het om 97 procent bij de ondernemingen met 250 of meer medewerkers, tegen 57 procent van de bedrijven met twee tot tien werknemers. Een vergelijkbaar patroon is te zien voor het percentage bedrijven met een wachtwoordbeleid.

Het gebruik van 2FA om in te loggen is bij kleinere bedrijven wel sneller gestegen. Zo is het gebruik van tweefactorauthenticatie door bedrijven met tien tot vijftig werknemers ruim verdubbeld: van 29 procent in 2017 naar 76 procent in 2024. Ook het hanteren van een wachtwoordbeleid nam toe: van 64 procent in 2017, naar 80 procent in 2024.

2FA werd vorig jaar het vaakst gebruikt door bedrijven in de informatie en communicatie (88 procent), gevolgd door de financiële dienstverlening (83 procent) en de gezondheids- en welzijnszorg (80 procent). Horecaondernemingen maakten het minst vaak gebruik van 2FA, maar het gebruik nam wel het sterkst toe: van 16 procent in 2017, naar 44 procent in 2024.