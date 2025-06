Meta lanceert nieuwe AI-zonnebril die beelden in 3K opneemt

Meta heeft vandaag een nieuwe AI-zonnebril gelanceerd die beelden in 3K opneemt en is voorzien van Meta AI. De bril zal voorlopig niet in Nederland worden aangeboden. "Brillen zijn tevoorschijn gekomen als een belangrijke nieuwe hardwarecategorie in het AI-tijdperk", aldus Meta. De bril ondersteunt stembediening. Daarnaast moeten gebruikers de bril aan hun smartphone koppelen en van de Meta AI-app gebruikmaken.

Net als de Ray-Ban zonnebril van Meta heeft ook de "Oakley Meta HSTN" een "capture LED" die omstanders moet laten zien wanneer er gefilmd wordt. Gebruikers hebben allerlei manieren gevonden hoe ze de LED kunnen bedekken of uitschakelen om mensen onopgemerkt te kunnen filmen. De nieuwe bril zou bij normaal gebruik acht uur moeten meegaan en kan beelden in 3K vastleggen, wat een hogere resolutie is dan de Ray-Ban.

Op de eigen website adviseert Meta om de bril in openbare plekken uit te schakelen en mensen uit te leggen hoe de capture LED precies werkt. Het techbedrijf maakte onlangs bekend dat het de stemopnames van gebruikers van de AI Ray-Ban-zonnebril standaard gaat opslaan en biedt geen opt-out meer. Gebruikers kunnen in de cloud opgeslagen stemopnames wel via de instellingen verwijderen.

De nieuwe zonnebril biedt gebruikers, net als de Ray Ban, de optie om in real-time informatie op te vragen over hetgeen waarnaar er gekeken wordt. De HSTN-bril is deze zomer beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, België, Australië, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken. Later dit jaar komt de bril ook beschikbaar in Mexico, India en de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland staat niet in het persbericht vermeld.