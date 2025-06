'Europese Commissie wil Microsoft Azure door OVHcloud vervangen'

De Europese Commissie wil Microsoft Azure door het Franse OVHcloud vervangen, zo stelt Euractiv op basis van drie anonieme bronnen. Volgens de bronnen zijn Brussel en de Franse cloudprovider in vergevorderde onderhandelingen om van Microsofts cloud naar de clouddiensten van het bedrijf te verhuizen. "Gesprekken zijn inderdaad gaande, met zowel de Commissie en andere publieke en private instellingen en organisaties die projecteren evalueren om naar een soevereine cloud te migreren", aldus een woordvoerder van OVHcloud tegenover Euractiv.

De bronnen stellen tegenover Euractiv dat Brussel al een aantal weken met OVHcloud in gesprek is. Een aantal andere Europese cloudproviders, waaronder het Duitse IONOS, Franse Scaleway en Italiaanse Aruba, worden ook als mogelijke alternatieven overwogen. De overstap zou Europese instellingen meer controle over de eigen digitale infrastructuur en data moeten geven.

The Register laat weten dat OVHcloud het overleg met de Europese Commissie ook via X aankondigde, maar dat dat bericht inmiddels is verwijderd. Tegenover The Register stelt OVHcloud dat de gesprekken met Brussel en andere organisaties een groeiende interesse tonen in het migreren naar een soevereine cloud. De afgelopen maanden werd nog geregeld gepleit voor een 'EuroStack', met het plan om de ontwikkeling van chips, cloudomgevingen en AI-modellen in Europa te laten plaatsvinden. Bloomberg en Politico kwamen in april echter met berichtgeving dat de Europese Commissie in een document zou gaan toegeven dat het ondanks deze plannen niet zonder Amerikaanse tech kan.