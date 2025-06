Britse NHS: ransomware-aanval droeg bij aan overlijden van patiënt

Een ransomware-aanval op een Brits laboratorium dat bloedtests voor ziekenhuizen uitvoert heeft bijgedragen aan het overlijden van een patiënt, zo stelt de Britse gezondheidsdienst NHS. Vanwege de aanval moesten twee ziekenhuizen in Londen meer dan tienduizend acute poliklinische afspraken verzetten, waaronder kankerbehandelingen, en zo'n zeventienhonderd niet-dringende operaties.

Systemen van Synnovis, een laboratorium dat bloedtests voor ziekenhuizen en zorgorganisaties in Londen verwerkt, werden door de aanval getroffen. Dit had onder andere impact op het uitvoeren van bloedtests. Zo duurde het veel langer voordat de uitslagen van bloedtests bekend waren. "Eén patiënt overleed onverwachts tijdens de cyberaanval. Zoals gebruikelijk in dit soort gevallen is, hebben we een uitgebreid onderzoek gedaan", aldus een woordvoerder van het King's College Hospital NHS Foundation Trust tegenover Sky News.

Het King’s College Hospital was één van de ziekenhuizen die met de gevolgen van de aanval op Synnovis te maken kreeg. Volgens de woordvoerder heeft het onderzoek naar het incident een aantal factoren geïdentificeerd die hebben bijgedragen aan het overlijden van de patiënt. Het ging daarbij ook om de lange wachttijd op de resultaten van de bloedtest, als gevolg van de aanval. Verdere details over andere factoren zijn wegens vertrouwelijkheidsredenen niet gegeven, meldt The Daily Mail. Onlangs werd al bekend dat meerdere patiënten als gevolg van de ransomware-aanval schade hebben ondervonden. De aanval werd opgeëist door een ransomwaregroep genaamd Qilin.