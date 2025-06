QEMU weigert wegens juridische onduidelijkheid door AI gegenereerde code

Open source virtualisatiesoftware QEMU weigert voortaan code die door AI is gegenereerd. Aanleiding is dat er nog geen breed geaccepteerde juridische interpretatie van de licentiegevolgen van AI code generators is, zo stellen de projectbeheerders. QEMU (Quick Emulator) wordt gebruikt voor het draaien van virtual machines en is vergelijkbaar met VirtualBox of VMware Workstation.

Als opensourceproject zijn er allerlei ontwikkelaars die eraan bijdragen. Projectbeheerder Daniel Berrangé stelt dat er een sterke toename van interesse in AI code generators is. Het is echter onduidelijk wat de licentiegevolgen zijn van door AI gegenereerde code. QEMU wordt onder de GNU General Public License aangeboden. AI code generators zijn vaak getraind met code waarop mogelijk allerlei andere licenties van toepassing zijn.

"Hoewel leveranciers kunnen claimen dat er geen probleem is en een vrije keuze van licentie mogelijk is, hebben ze een duidelijk belangenconflict om deze interpretatie te promoten", merkt Berrangé op. Hij voegt toe dat er vooralsnog geen brede consensus is over de licentiegevolgen van code generators die op code zijn getraind waarvoor allerlei andere licenties gelden.

De Developer Certificate of Origin (DCO) die QEMU hanteert verplicht personen die aan het project bijdragen dat ze onder de betreffende projectlicentie hiertoe het recht hebben. "Gegeven het gebrek aan consensus over het licenseren van AI code generator output, is het niet geloofwaardig om aan te nemen dat er aan de DCO wordt voldaan wanneer een patch dergelijke code bevat", aldus Berrangé. Daarom is er nu beleid opgesteld dat QEMU op dit moment geen bijdragen accepteert waarvan vaststaat dat het om AI gegenereerde code gaat of dit wordt vermoed. Afsluitend stelt Berrangé dat verzoeken om uitzonderingen per geval kunnen worden bekeken.