Microsoft-platform laat antivirus buiten de Windows-kernel draaien

Microsoft heeft een nieuw platform aangekondigd dat virusscanners en andere beveiligingssoftware buiten de Windows-kernel laat draaien. Dit moet grote incidenten zoals met CrowdStrike vorig jaar voorkomen. Net als andere applicaties kan antivirussoftware straks in user mode draaien, aldus het techbedrijf in een blogposting.

Beveiligingssoftware en virusscanners draaien normaliter met kernelrechten, om zo te voorkomen dat malafide gebruikers met adminrechten of malware de software kunnen uitschakelen. In het geval van een crash of probleem met de beveiligingssoftware heeft dit echter grote gevolgen voor het systeem, omdat een herstart niet mogelijk is zoals bij gebruikersapplicaties het geval is.

Na de wereldwijde computerstoring veroorzaakt door een update van securitybedrijf CrowdStrike kondigde Microsoft aan dat het Windows weerbaarder tegen dit soort incidenten wilde maken. Volgende maand zal een beperkt aantal antivirusbedrijven een previewversie van het Windows endpoint security platform ontvangen. Dit platform moet het mogelijk maken om beveiligingssoftware buiten de Windows-kernel te laten draaien.

"Deze aanpassing zal security-ontwikkelaars een hoog niveau van betrouwbaarheid bieden en eenvoudiger herstel, wat in het geval van onverwachte problemen voor een kleinere impact op Windowsapparaten moet zorgen", aldus Microsofts David Weston. Hoe dezelfde veiligheid wordt geboden ten opzichte van het draaien met kernelrechten laat Weston niet weten. Verschillende antivirusbedrijven claimen in de blogposting dat het nieuwe platform geen gevolgen voor de security zal hebben.

Wanneer het nieuwe platform klaar voor daadwerkelijk gebruik is, is onbekend. Tegenover The Verge stelt Weston dat antivirusbedrijven via de previewversie van het platform aanpassingen kunnen verzoeken en het vermoedelijk een aantal versies zal duren voordat leveranciers de overstap maken. "Ons doel is om te beginnen met antivirus en endpoint detection and response, maar er zullen waarschijnlijk nog wel enige tijd kerneldrivers blijven bestaan, als we naar de volgende use cases kijken."