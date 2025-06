Duitse toezichthouder wil dat Apple en Google DeepSeek-app verwijderen

De privacytoezichthouder van Berlijn heeft Apple en Google gevraagd om de DeepSeek-app uit hun appstores te verwijderen, omdat die illegaal is en met het versturen van data naar China de AVG overtreedt. Het is nu aan de techbedrijven om de melding te beoordelen en eventueel tot het blokkeren van de app in Duitsland over te gaan. Eerder had de toezichthouder aan DeepSeek zelf gevraagd om de app uit de appstores voor Duitse gebruikers te verwijderen, maar het bedrijf gaf hier geen gehoor aan.

De AI-chatbot wordt via de Google Play Store en Apple App Store aan Duitse gebruikers aangeboden. Het is voorzien van een Duitstalige beschrijving en is in het Duits te gebruiken. Hierdoor valt de dienst onder de voorschriften van de AVG, aldus de Berlijnse privacytoezichthouder. DeepSeek laat zelf weten dat het persoonsgegevens van gebruikers verwerkt, zoals tekstinvoer, chatgeschiedenis en geüploade bestanden. Deze gegevens worden doorgestuurd naar servers in China.

De AVG vereist dat bij de doorgifte van data naar landen buiten de EU, een zelfde beschermingsniveau wordt geboden. De EU kan hiervoor een zogenoemd adequaatheidsbesluit nemen. Voor China is een dergelijk besluit niet afgegeven. Volgens de toezichthouder is de doorgifte van data naar China dan ook illegaal en heeft DeepSeek niet kunnen aantonen dat gegevens van Duitse gebruikers in China op een zelfde niveau worden beschermd als in de EU.

De toezichthouder heeft onder de mogelijkheden van de Digital Services Act een melding bij Apple en Google gemaakt dat de app illegaal is. De toezichthouder zegt nu te wachten op een beslissing van beide techbedrijven of ze besluiten de app te blokkeren in Duitsland of niet. De Berlijnse privacytoezichthouder heeft de maatregel genomen in overleg met andere regionale Duitse privacytoezichthouders.